Canti folkloristici abruzzesi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

20 luglio 2019, grande successo per la prima serata del 3° anno della Rassegna Folkloristica Città di Montesilvano.

I cori presenti sono stati anticipati, nella manifestazione, da un allegro gruppo di bambini della Scuola Elementare di Cappelle sul Tavo. Presenti anche piccolissimi che hanno saputo seguire tutti i balli insieme ai compagni più grandi.

Il Sindaco Ottavio De Martinis e l’Assessora alla cultura Deborah Comardi hanno salutato e presentato l’inizio della rassegna confermando l’importanza della manifestazione sia per la cultura abruzzese si per la città di Montesilvano che intende sempre più aumentare l’offerta turistica per il territorio comunale.

La manifestazione canora ha visto eseguire canti della tradizione abruzzese da: Coro Città di Montesilvano Madonna del Carmelo diretto dal Maestro Gianfranco Onesti, che come padrone di casa ha aperto la rassegna; Coro San Giusto Martire di Paglieta diretto dal Maestro Panfilo Di Matteo; Coro Sotto la Torre di Cepagatti diretto dal Maestro Luca Luciani diretto dal maestro Luca Luciani.

Presenti tra il pubblico i poeti Vinia Mantini e Emanuele Talone che ha letto una sua composizione che ha come tema l’amore.

Molti i canti scritti dai due poeti e alcuni anche musicati dal Maestro Gianfranco Onofri come La luce della Vita- La Mamma eseguito dal Coro ospitante.

Ad accompagnare la direzione dei cori e i coristi i musicisti: Gianni Scannella alla fisarmonica e Filippo Piselli alla tastiera per il Coro di Montesilvano, Mario Di Matteo alla fisarmonica per il coro di Paglieta e per il coro di Cepagatti alla fisarmonica Daniele Iacovella.

Carmine Di Donato ha presentato con brio tutta la manifestazione.

La rassegna folkloristica continuerà con altri tre appuntamenti:

27 luglio 2019 piazza Calabresi Montesilvano Colle

10 agosto 2019 Piazzale J. F. Kennedy zona Grandi Alberghi Montesilvano

17 agosto 2019 Vila Europa Montesilvano.