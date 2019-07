Dal 2 al 4 agosto a Montesilvano la 5° edizione del Country Rock Summer Festival

Montesilvano si tinge di western con la quinta edizione di Country Rock Summer Festival, in programma da venerdì 2 a domenica 4 agosto al Pala Dean Martin. La manifestazione, organizzata da Osvaldo Del Greco con il patrocinio del Comune di Montesilvano, quest'anno farà il salto di qualità, questa infatti è la prima edizione a carattere nazionale con la partecipazione delle migliori scuole d'Italia di country western school e con 150 ballerini, che arriveranno dalle varie regioni per seguire lo stage di Michelle Nerantzis (venerdì ore 21,00). All'interno della rassegna si svolgeranno varie iniziative: il raduno nazionale volkswagen, hippie e porsche d'epoca, un raduno Harley, di 500isti e Moto Guzzi con appassionati provenienti da varie parti d'Europa. Inoltre un'esposizione di carri antichi, di cavalli e diligenze, un rodeo a premi su toro meccanico. Gli organizzatori hanno allestito un villaggio indiani di 400 metri quadrati, un villaggio cubano e il battesimo della sella per i più piccoli. "Siamo riusciti ad intercettare una manifestazione – spiega il sindaco De Martinis – che intercetterà sul nostro territorio migliaia di appassionatie di bambini amanti del western. Siamo certi che l'ottima organizzazione e le varie attività proposte porterà in città un folto pubblico".

"Lo scorso anno – afferma l'organizzatore Osvaldo Del Greco – abbiamo svolto un'edizione a carattere regionale con una tappa a Silvi e un'altra a Pescara, che hanno visto la presenza di circa seimila persone, quest'anno contiamo di raggiungere le decimila partecipazioni nei tre giorni di attività. Nelle varie iniziative come quella del rodeo abbiamo previsto numerosi premi per i partecipanti. Nel raduno nazionale club 500 arriveranno da tutta Italia: da Messina a Bolzano. Un ringraziamento anche ai coreografi Selina Moreschini ed Edoardo Partunto, maestri di country wester con conwboy e cowgirl, che animeranno le varie serate. La vera novità è il villaggio indiano con statue dei nativi d'Americani e uno spazio con la riproduzione fedele delle tende indiane. Inoltre si potranno visitare gli stand con una vasta esposizione di abbigliamento western: dallo stivale al cappello fino alle piume per gli amanti del settore. I tre artisti protagonisti delle serate sono considerati tra i migliori del genere nel panorama europeo. Si parte il 2 agosto alle ore 22,00 con Senior Tex, sabato 3 agosto Half Blood e domenica 4 da Mirabilianda arriverà la country band Silverado, tra i più seguiti animatori del continente".