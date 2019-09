Shopping sotto le stelle e concerto di Enrico Ruggeri: si accende la notte di Pescara

Una notte di festa quella di sabato 14 settembre al centro di Pescara, animato da negozi aperti fino a mezzanotte e spettacoli itineranti.

"Considerato il successo delle precedenti iniziative - dichiara l'assessore comunale al Commercio, Turismo e Grandi eventi, Alfredo Cremonese - ho ritenuto di promuovere nuovamente il prolungamento dell'apertura delle attività commerciali, questa volta in occasione del concerto di Enrico Ruggeri", dalle 21.30 in piazza della Rinascita, evento inserito nel cartellone per la celebrazione di Gabriele D'Annunzio.

Il progetto di "shopping sotto le stelle" nasce, spiega Cremonese, "per valorizzare la città e promuovere con ottimismo la migliore offerta di ospitalità, attrattive e servizi a cittadini e ospiti". Spazio, nella serata, anche a balli swing e folkloristici, spettacoli di magia tra via Piave, via Mazzini, piazza Sacro cuore e corso Umberto.

"Appena conclusa la stagione estiva - commenta Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato - contiamo su un dialogo che possa permettere una pianificazione per le stagioni a venire".