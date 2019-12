Concerto di Fine Anno con Antonella De Angelis

In un gremito Teatro Massimo di Pescara, il 28 dicembre, si è tenuto il Concerto di fine Anno con la bravissima Direttora d’orchestra Antonella De Angelis, accompagnata dall’orchestra Dea Martin.

Il primo brano, che ha aperto la serata, Antonella De Angelis l’ha voluto dedicare in onore e ricordo di Giovanna Porcaro che come Assessore agli eventi volle istituire il concerto di fine anno.

Sette anni fa il primo concerto ed ora, dopo la sua scomparsa, ogni anno si ripete l’evento in sua memoria e per lo scopo per il quale lei stessa lo istituì: dare alla città di Pescara un momento di gioia con musica di alto livello a conclusione dell’anno in corso e per un augurio per il futuro anno.

Sul palco insieme all’avvocato Domenico Cappuccilli e la sorella di Giovanna Porcaro, la Presidente del premio Dean Martin Alessandra Portinari, anche Presidente dell’ANGSA Abruzzo, organizzatrice dell’evento e il sindaco Carlo Masci che, chiamato in causa dall’avvocato Cappuccilli, presidente dell’AIL di Pescara, ha ribadito la necessità di tali importanti eventi per la città di Pescara e ha fatto una promessa per il futuro dei concerti di fine anno.

la Rapsodia in Blu di Gershwin è stata eseguita al pianoforte da Gabriele Naretto, che ha mostrato molto talento, nonostante abbia problemi di autismo e di ipovisione.

Il concerto è continuato con il Bolero di Ravel, brani della famiglia Strauss ed è stato condito con gag che la stessa direttora Antonella De Angelis ha fatto, prima con un elemento dell’orchestra, e poi con l’attrice Tiziana Di Tonno che ha vestito i panni della bambola Coppelia.

Come di tradizione la marcia di Radetzky ha concluso la serata con accompagnamento degli spettatori e con un grande e lungo applauso finale.