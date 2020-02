Levante a Montesilvano per il festival Terrasound

Montesilvano ospiterà il Festival musicale Terrasound, ideato e organizzato dalla Best Eventi, dal 23 al 25 luglio nel cortile del Pala Dean Martin. Tra gli artisti presenti nelle tre serate anche Levante, la cantautrice siciliana reduce dal Festival di Sanremo con il brano "Tikibombom", scritto da lei e prodotto da Antonio Filippelli. Levante in estate sarà impegnata in un toru che toccherà gli anfiteatri storici italiani, in Europa e nei più importanti festival nazionali e il 23 luglio alle 21,30 farà tappa a Montesilvano accompagnata dalla sua band di sempre. Il nuovo brano "Tikibombom" si inserisce perfettamente in "Magmamemoria MMXX", l'edizione speciale dell'album di inediti uscito a ottobre e che nella nuova versione contiene 31 brani in un doppio cd tra cui Tikibombom, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta la Mediolanum forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.

"Avevamo assicurato che il concerto di Jovanotti non sarebbe stato un evento isolato – spiega il sindaco Ottavio De Martinis -, ma che avrebbe segnato l'inizio di una "nuova era" per gli eventi di Montesilvano e così sarà. Stiamo programmando tante sorprese per la stagione estiva, siamo riusciti a portare in città un evento di successo come il Terrasound che negli anni passati ha registrato un pubblico numerosissimo".

"Il Festival Terrasound – afferma l'assessore alle Politiche giovanili Alessandro Pompei - punta ad ospitare artisti del momento che appassionano una fascia di pubblico più giovane. Per l'occasione coinvolgeremo i nomi degli artisti più seguiti in Italia e in Europa. L'arrivo della cantautrice Levante sta già suscitando grande interesse e nei prossimi giorni ufficializzeremo altri nomi di prestigio".

Il cartellone estivo degli eventi montesilvanesi si preannuncia tra i più attesi per gli appuntamenti previsti – dice l'assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi - . La programmazione punta a promuovere manifestazioni culturali, sociali e turistiche per coinvolgere la città e i turisti che sceglieranno per le loro vacanze. Il Terrasound sarà tra gli eventi di punta dell'estate 2020 e ci attendiamo una grande partecipazione di pubblico".

Queste le date annunciate di MAGMAMEMORIA MMXX TOUR organizzato e prodotto da OTRlive: 13.05 - Bruxelles – VK; 14.05 - Amsterdam - Q Factory; 16.05 - Londra - O2 Academy Islington; 18.05 - Parigi - Cafè de la danse; 30.05 - Madrid - Sala Shoko; 31.05 - Barcellona - Festival Itmakes; 02.07 - Genova - Goa Boa Festival // Preview 2020; 10.07- Brescia - Piazza della Loggia; 17.07 - Sogliano al Rubicone (FC) - Sogliano Summer Festival; 23.07 - Montesilvano (PE) – Terrasound; 30.07 - Roma - Cavea - Auditorium Parco della Musica ; 01.08 - Patti Marina (ME) - Indiegeno Fest // Indiegeno On the Beach; 08.08 - Lecce - Oversound Music Festival.