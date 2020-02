Jonathan Tabacchiera, un montesilvanese al talent della bellezza

Ci sarà anche un talentuoso montesilvanese tra i concorrenti di “Lookmaker, l’Academy della bellezza”, il talent show targato Catari Production, in onda da maggio su La7d.

Jonathan Tabacchiera, make up artist, ballerino, coreografo, docente e direttore artistico della scuola di estetica Sem di Pescara, con alle spalle importanti riconoscimenti, sta per sbarcare sul piccolo schermo. Le registrazioni del programma inizieranno nel mese di marzo.

“Il talent incoronerà il miglior lookmaker italiano tra gli 80 selezionati nel corso del Casting Tour, che è durato quasi un anno” spiega Tabacchiera. “Ci sfideremo a colpi di look davanti alle telecamere, per aggiudicarci il titolo di miglior lookmaker d’Italia”.

Estetisti, make up artist, parrucchieri di talento saranno i protagonisti del talent, dedicato alla bellezza in tutte le sue forme, che esplora la nuova professione del lookmaker. Main sponsor del programma è la Lookmaker Academy, che forma professionisti in grado di ottenere il look perfetto in ogni occasione, a 360 gradi.

“Essere stato scelto per partecipare a questo reality è un’altra grande soddisfazione. Sarò me stesso, porterò tutta la mia professionalità. Sono orgoglioso di rappresentare l’Abruzzo nel mondo dell’estetica”.

Sono numerosi i riconoscimenti ottenuti da Jonathan Tabacchiera. Classe 1986, è diplomato alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Vanta collaborazioni con grandi nomi della danza internazionale e ha all’attivo progetti coreografici di teatrodanza. Al Premio Roma Danza 2013, è stato premiato per la Migliore idea coreografica originale.

Nel 2016 gli è stata conferita la laurea ad honorem in Scienze dello Spettacolo, in Florida.

Nel 2018 è stato premiato come Migliore Make up artist dell’anno agli Oscar internazionali della Moda, a Legnano. Un riconoscimento conferito “per la brillante e duratura carriera”, che “riconosce gli anni di attività e premia la diffusione del made in Italy in tutto il mondo”.

Ha collaborato con la Dante Alighieri Society of Massachusetts.

Nell’estate del 2019 ha ricevuto il Premio per la carriera a Bruxelles.

Per sostenere Jonathan durante il suo percorso televisivo, è possibile votarlo fino al 15 marzo sul sito salvation.catariproduction.com.