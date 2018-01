Il Presidente D'Alfonso cerca il miracolo negli ultimi mesi di governo con annunci e cantieri

Il commento arriva dal consigliere regionale Domenico Pettinari che interviene a seguito delle dichiarazioni del Presidente D'Alfonso sulla stampa.

"Lo ricordiamo ancora in giacca e cravatta, con le scarpe pulite in posa con la pala nello scavo di un depuratore. Eppure adesso a 17 mesi dalla fine del governo sembra che sia questo il "reale" momento della svolta. Si parla di depuratori da anni, ma di concreto cosa è stato fatto? Il servizio idrico in tutti i comuni d'Abruzzo è carente, il servizio di depurazione ad ogni grande pioggia a Pescara va in tilt. Senza contare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque piovane che a causa di mala gestione rendono ancora alcune zone di Pescara allagate ad ogni pioggia un po' più corposa dell'ordinario. L'Ersi, inoltre, ancora non è reso pienamente operativo mentre dovrebbe essere proprio questo l'organo preposto al controllo della situazione idrica in tutta la Regione Abruzzo. Questo è il bilancio dopo circa 3 anni di Governo D'Alfonso, eppure oggi sembra che negli ultimi 17 mesi di legislatura si debba compiere il miracolo. Potere della campagna elettorale!"