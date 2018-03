Lucio Di Bartolomeo nuovo Assessore e Vice Sindaco di Manoppello

Questa mattina Lucio Di Bartolomeo, consigliere comunale di Manoppello nonché capogruppo di maggioranza, ha sottoscritto il decreto di nomina ad Assessore comunale con delega di Vice Sindaco, precedentemente attribuita a Melania Palmisano, entrando così nell'esecutivo di Manoppello guidato dal Sindaco Giorgio De Luca.

Di Bartolomeo prende il posto di Rocco Mancini, nell'ottica del normale avvicendamento che caratterizzerà la giunta De Luca. Al nuovo Assessore vanno le deleghe di Manutenzione, Riqualificazione e Controllo del territorio, Sicurezza Urbana, Trasporti, Servizi Cimiteriali, Verde Pubblico, Urbanistica e Risorse Umane, quest'ultima precedentemente affidata all'Assessore Giulia De Lellis. Il Sindaco ha riservato per sé la delega alla Viabilità.

"Come avevamo stabilito ad inizio mandato – spiega il primo cittadino – è nostra volontà permettere a ciascun componente della maggioranza di dare un contributo fattivo al lavoro che stiamo portando avanti da oltre un anno e mezzo di mandato. A Rocco Mancini va il mio più sentito e sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per essere stato al mio fianco durante questi impegnativi mesi di amministrazione. Auguro al neo Assessore Lucio Di Bartolomeo un buon lavoro, certo che saprà interpretare al meglio le esigenze della cittadinanza nell'esclusivo interesse della Città di Manoppello".