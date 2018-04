Doppie poltrone, Luciano D'Alfonso finisce nel servizio de Le Iene

Presidente della Regione Abruzzo e neoeletto senatore. Luciano D'Alfonso finisce nel servizio de Le Iene realizzato da Filippo Roma.

Nel servizio, andato in onda ieri sera su Italia 1, la iena Roma ha tentato la consegna di un fondoschiena in plastica ad alcuni politici che, dopo l'elezione in senato o parlamento, hanno mantenuto il loro ruolo nei vari Comuni e Regioni.

Molti dei politici "intervistati" hanno rifiutato il "regalo" e tra questi figura anche Luciano D'Alfonso, al quale è stato fatto notare (pubblicando nel servizio una schermata del nostro sito di un comunicato del Movimento 5 Stelle) come qualche giorno fa abbia interrotto il Consiglio regionale per impegni in Senato.

A questo punto D'Alfonso ha risposto a Roma dicendo: