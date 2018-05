La banda di D'Alfonso affonda l'Abruzzo

"Non è D'Alfonso il male d'Abruzzo. Il male d'Abruzzo sono sedici consiglieri che, in barba a qualunque senso dell'istituzione, responsabilità amministrativa o politica, hanno scientemente portato all'esasperazione il dibattito dell'assise regionale per poi "salvare" il loro – solo il loro – presidente. Consentendogli persino di superare l'ostacolo della regola a garanzia della democrazia e del popolo abruzzese".