Ministro albanese in visita istituzionale a Pescara

Questa mattina, in occasione di visita istituzionale, la delegazione guidata dal Ministro di Stato per la Diaspora Albanese Majko Pandeli è stata ricevuta a Pescara dal sindaco Marco Alessandrini e dal sindaco di Tollo Angelo Radica.

L'attuale governo albanese sta attuando una serie di riforme strutturali per consentire l'adesione dell'Albania all'Unione europea. In questo percorso, uno dei filoni principali è quello della strutturazione del rapporto con l'emigrazione, a partire dall'Italia che è il primo partner dell'Albania in Europa e il Paese che ospita la più grande comunità albanese che vive e lavora fuori dai confini nazionali.

Tematiche che Pandeli ha condiviso con la Regione Abruzzo, dove il ministro, già Premier dell'Albania, è stato ricevuto dal presidente Luciano D'Alfonso.