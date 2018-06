Annalisa Fumo assessore a Montesilvano è una scelta politica incomprensibile

"Non discutiamo la persona, ma ci opponiamo alla scelta politica di mettere una figura di espressione del centro sinistra all'interno di una Giunta di centrodestra".

Così Stefano Cardelli, coordinatore Provinciale di Pescara di Fratelli d'Italia, in merito alla scelta del sindaco di Montesilvano Maragno di indicare come assessore della sua amministrazione Annalisa Fumo, professionista chiaramente riconducibile all'opposizione.

"Non possiamo che dissentire con la decisione del sindaco Maragno: un atto discutibile che scava un solco nella coalizione di centrodestra; FDI era ovviamente già in contrasto con la scelta di sollevare dall'incarico l'assessore Manola Musa e oggi, schierandosi con una forza che non appartiene al centrodestra, il primo cittadino di Montesilvano chiaramente dà un segno evidente della volontà di non voler fare corpo unico con il centrodestra. Pertanto il coordinamento Provinciale di FDI chiederà lumi alle forze della coalizione per chiarire questa presa di posizione del sindaco che, non dimentichiamolo, è stato eletto con i voti degli elettori del centrodestra".