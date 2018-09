Gianni Cuperlo a Pescara per Festa de L'Unità

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, sabato 15 settembre, Gianni Cuperlo ex deputato ed esponente di spicco del Partito Democratico, parteciperà al dibattito, organizzato all'interno della Festa de L'Unità di Pescara, dal tema "In Viaggio. La Sinistra verso nuove terre".

Sarà occasione di "Confronto ragionato sulle sfide che attendono il centro-sinistra in Italia" dichiara il Senatore Luciano D'Alfonso e sarà, continua "un importante momento per riflettere su ciò che non è stato ancora fatto e su quale sia la cosa giusta da fare". Insieme ai militanti, simpatizzanti ed esponenti del Partito Democratico locale e regionale interverranno, Giovanni Lolli, Vice Presidente della Regione Abruzzo e Moreno Di Pietrantonio, Segretario cittadino del Partito Democratico.