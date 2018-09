La Democrazia Cristiana è pronta a ridare un governo all'Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Molte le presenze contate ieri in Piazza Unione in Pescara il SIT IN organizzato dalla Lega ha avuto luogo proprio sotto il palazzo della Regione Abruzzo.

Alle ore 11 era già gremita. Il centro destra è unito infatti spiccano fra le figure più autorevoli, il segretario regionale della Democrazia Cristiana Angelica Bianco, il segretario Regionale Lega Giuseppe Bellachioma, il segretario regionale FI Nazario Pagano , alcuni esponenti delle liste civiche, il coordinatore provincia di Pescara di Fratelli d' Italia Guerino Testa, l' on. Fabrizio di Stefano e il consigliere regionale Mauro Febbo.

La richiesta che viene fatta a gran voce tra la folla come la vera politica faceva anni fa... Con un megafono in mano ... Di andare al voto subito per poter dare un governo, il prima possibile alla regione Abruzzo.

Il centrodestra correrà unito- dice la Segretaria regionale della Democrazia Cristiana Angelica Bianco- faremo la lista democrazia Cristiana e contiamo di avere un risultato sorprendente, superiore a tutte le aspettative degli alleati. Alla domanda su chi sarà il candidato Presidente alla Regione della coalizione, risponde:" il migliore ".