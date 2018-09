Elezioni regionali, l'Abruzzo non ha bisogno di nomi ma di programmi e risposte

Nelle ultime ore si parla di malumori nel centro destra e di attese disattese, ma chi sarà il candidato Presidente alla Regione Abruzzo?

Angelica Bianco Segretario Regionale Democrazia Cristiana riferisce:

"Basta perdere tempo sul gioco del toto-candidato, in Abruzzo c'è bisogno di programmi e di risposte! La notizia che sarà Fratelli D'Italia, piuttosto che FI o Lega a decretare il nome ... una notizia da copertina, fine a se, sono certa che solo lavorando unitamente ad un comparto democristiano riusciranno a comprendere che non è bravo chi esclude o strilla più forte, ma chi rema forte in un "mare in tempesta". Indi per cui, il candidato o la candidata dovrà trovare il consenso di tutti, anche dei democristiani che in Abruzzo occupano un'alta percentuale e dovrà essere il migliore, o la migliore qualora fosse donna, nell' attuazione dei programmi e nella risoluzione delle problematiche odierne e future."