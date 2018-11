Regione, la maggioranza non si presenta e salta la seduta della I Commissione bilancio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È finita prima di cominciare la seduta della I Commissione Bilancio, Affari generali e Istituzionali che si sarebbe dovuta tenere oggi, 14 novembre, al palazzo regionale a L'Aquila. Il motivo? La mancanza del numero legale. La maggioranza ha infatti pensato di non doversi presentare per l'occasione.

"Non è certamente una novità – commentano Domenico Pettinari e Sara Marcozzi, Consiglieri Regionali M5S – il comportamento irresponsabile di una maggioranza che è scomparsa dal voto 4 marzo. Siamo abituati alle loro assenze che impediscono il regolare svolgimento dei lavori e, di fatto, non consentono all'intera Regione di andare avanti".

"Eppure nella seduta di oggi si sarebbero dovuti affrontare molti temi importanti per gli abruzzesi. Penso ad esempio al Piano Neve, fondamentale adesso che entriamo nel periodo più freddo dell'anno, e ad altre questioni burocratiche necessarie per l'avanzamento dell'approvazione del bilancio regionale".

"Queste sono tematiche strettamente legate alla qualità della vita dei nostri cittadini e di tutta la Regione Abruzzo ma che, a quanto pare, non stanno più a cuore al Partito Democratico. Noi andiamo avanti, continuando il nostro lavoro in vista delle elezioni del 10 febbraio. Abbiamo una grande occasione per cambiare la Regione e riportare finalmente gli abruzzesi al centro dell'attività politica".