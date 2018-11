Consiglio regionale, la maggioranza è assente e si rinvia il taglio dei vitalizi e piano neve

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ancora una volta gli abruzzesi pagano le assenze della maggioranza Pd e quelle del centrodestra, assenti in seconda Commissione ambiente e territorio.

La maggioranza è andata sotto sulla variazione di bilancio che, dunque, risulta parzialmente bocciata.

In prima commissione, invece, rinviati a causa delle assenze altri importanti punti tra cui l'abolizione del doppio vitalizio, i fondi per il piano neve e altre importanti misure in sostegno dei disabili e della povertà. Questa è la prova che Regione Abruzzo è senza governo da mesi e che gli abruzzesi devono tornare al voto il prima possibile.