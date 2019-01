Luca Conti, il candidato di Forza Italia Giovani Abruzzo alle regionali

Forza Italia Giovani Abruzzo ha presentato questa mattina il proprio candidato alle prossime elezioni regionali: è il 25enne Luca Conti, da due anni sindaco di Casalanguida e studente di Giurisprudenza.

A presentare la sua candidatura, al Caffè Vittoria in corso Marrucino a Chieti, sono stati il coordinatore nazionale Stefano Cavedagna e quello regionale Alessandro D'Alonzo.

«Forza Italia», dice Cavedagna, «è l'unico partito che può dire ai giovani chiaramente che devono sognare il loro futuro in Italia e devono sognarlo avendo la possibilità di essere assunti nelle aziende, devono avere la possibilità di aprire la propria azienda, la partita Iva, gli studi da avvocati o commercialisti. Questo si può fare solo in un modo: abbassando le tasse sulle imprese e sulle famiglie, diminuendo il costo del lavoro. Per assumere un giovane io non posso spendere più del doppio di quello che andrò a pagarlo e per questo le aziende non assumono giovani. Vogliamo chiedere una decontribuzione totale per tre anni. La candidatura di Luca Conti è la dimostrazione che i giovani di Forza Italia ci sono e che hanno idee programmatiche per il futuro dell'Italia e in questo caso dell'Abruzzo. Dobbiamo tutti appoggiare la sua candidatura perché vogliamo vincere e mandare a casa il Pd e non crediamo che la risposta sia il Movimento 5 Stelle. Vogliamo far tornare l'Abruzzo grande soprattutto tra i giovani».