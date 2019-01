Oggi pomeriggio Di Maio sarà in Abruzzo. Prima tappa alla stazione centrale di Pescara

Oggi nel tardo pomeriggio e domani, domenica 6 gennaio, il vicepresidente e Ministro Luigi Di Maio sarà in Abruzzo con Sara Marcozzi.

Di Maio alle 19:30 sarà ad un incontro con Operatori On The Road c/o centro Train de vie nei locali del retro Stazione di Pescara Centrale.

Domani, 6 gennaio, alle ore 11 sarà a L'Aquila, in visita al Centro Servizi per Anziani "Cardinale Corradino Bafile" Via Capo Croce, 1 e poi, alle ore 12:30, sarà a pranzo con gli Ospiti del centro.