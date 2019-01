I Big della cultura italiana esprimono il loro sostegno alla candidatura di Di Iacovo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Diversi nomi della cultura italiana hanno deciso di dare il loro esplicito "endorsment" alla candidatura alla Regione Abruzzo dell'Assessore alla cultura di Pescara Giovanni Di Iacovo.

Tra questi spicca il nome di Nicola Lagioia, Premio Strega e Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, il critico e saggista Filippo La Porta, poi dal mondo della musica italiana abbiamo Andy musicista e fondatore della band capitanata da Morgan, i Bluvertigo e poi abbiamo lo street artist internazionale Millo, che ha voluto realizzare personalmente la grafica di tutto il materiale della campagna elettorale di Di Iacovo, rendendo manifesti e "santini" delle piccole opere artistiche.

Questi ed altri ospiti nazionali saranno presenti, in video o dal vivo, in un originale spettacolo di lancio della campagna elettorale dove, insieme all'attrice Francesca Persico, alla performer Maura Chiulli e ad altri artisti e musicisti, Di Iacovo presenterà alla città il suo programma per la Regione Abruzzo.

Lo spettacolo che si chiamerà "Risvegliamo la Bella Addormenta!" si terrà venerdi 11 alle ore 18.30 presso l'Auditorium Petruzzi del Museo Genti d'Abruzzo.