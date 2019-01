Sinistra Italiana stringe un "patto di desistenza" con il candidato presidente Legnini

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'assemblea regionale di Sinistra Italiana Abruzzo riunitasi venerdì 28 dicembre presso la sede regionale della Cgil a Pescara ha deciso a larga maggioranza di sostenere il candidato presidente Giovanni Legnini. Pur ribadendo con forza il giudizio negativo sull'esperienza amministrativa regionale uscente non essendosi sedimentate le condizioni politiche per un progetto di alternativa che avesse l'efficacia di contrastare le destre e di dare autonoma rappresentanza ai nostri valori e progetti abbiamo valutato attentamente la concreta possibilità di dare un nostro contributo fattivo per fermare l'onda nera che sta attraversando l'Italia e l'Europa.

A rappresentare questo pericolo in Abruzzo sono in primis la coalizione guidata dal romano Marsilio (espressione del partito più a destra dell'alleanza conservatrice) e dal Movimento 5 stelle complice delle politiche di Salvini a livello nazionale. Dinanzi a questo scenario in seguito ad un percorso di condivisione e confronto tra il gruppo dirigente regionale di SI e il candidato presidente Legnini abbiamo siglato quello che chiamiamo "patto di desistenza" consistente :