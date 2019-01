Montesilvano, il M5S sorteggia i suoi scrutatori e non li sceglie direttamente

Contrari alla nomina degli scrutatori a discrezione dei politici, fedeli al principio di trasparenza, in vista delle elezioni regionali del 10 febbraio, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Montesilvano sorteggia pubblicamente i propri scrutatori.

"Da anni ci battiamo perché la scelta degli scrutatori necessari per le procedure di voto non avvenga su nomina diretta di consiglieri o assessori: un sistema che privilegia conoscenze e "raccomandazioni", afferma la consigliera comunale del M5S Montesilvano Paola Ballarini. "Abbiamo proposto più volte che la scelta avvenisse per sorteggio tra disoccupati, studenti non lavoratori e persone con basso reddito. La nostra proposta è stata puntualmente rifiutata. Fedeli al principio di trasparenza abbiamo deciso di organizzare un sorteggio pubblico per i 15 scrutatori che devono essere nominati dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Montesilvano".