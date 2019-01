Elezioni Regionali 2019. Progressisti con Legnini - Sinistra Abruzzo: ecco i candidati

Le liste provinciali di Progressisti con Legnini - Sinistra Abruzzo sono state presentate.

Si parte con questa nuova esperienza all’interno di un'alleanza plurale e attraverso un confronto molto costruttivo per costruire in Abruzzo un’esperienza nuova e concreta.

Noi abbiamo lavorato sin dall’inizio per una discontinuità sia sul metodo che sulle scelte da compiere nel campo delle politiche sulla salute e sul lavoro e valorizzando il lavoro fatto all’ambiente e al sociale.

Le liste in tutte e quattro le province, rappresentano i territori e vedono tra i candidati esperienze diverse sia nel campo delle amministrazioni che provenienti dai movimenti ambientalisti, sindacali e del volontariato.

Nei prossimi giorni faremo delle conferenze stampa provinciali per presentare le candidate e i candidati e per illustrare i punti programmatici.



Le 4 liste provinciali: Circoscrizione elettorale di Pescara:

BATTAGLIA EMANUELE

BERARDINELLI MASSIMO

FORNAROLA LINA

MAZZOCCA MARIO

RICCI EDVIGE

SCLOCCO MARINELLA

TAUCCI GIOVANNI Circoscrizione elettorale di L’Aquila:

DELL'AGUZZO ROBERTA

IACOBUCCI GAETANO

IACUTONE DANIELE

PANECALDO GIUSEPPINA

RANIERI FABIO

SONCINI PAMELA

CENTI PIZZUTILLI RICCARDO



Circoscrizione elettorale di Chieti:

CARAMANICO FRANCO

CIANCI PAOLA

DI CRESCENZO RINA

DI GENNI PASQUALINO

MASCIARELLI ANTONELLA

SCARLATTO GIANLUCA

SCIASCIA ERNESTO

SEVERO MARCO



Circoscrizione elettorale di Teramo :

CANZANESE CRISTINA

CORDONE GRAZIELLA

D’IGNAZIO SILVANA

MARTELLA ROBERTO

MASTROMAURO FRANCESCO

TINACCI DOMENICO

VIOLA MARTA