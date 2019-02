Elezioni regionali, Marco Marsilio nuovo presidente dell'Abruzzo?

Da circa poco più di 2 ore si sono concluse le operazioni di voto con il 52,94% di affluenza alle urne.

Pescara si attesta in prima posizione con il 54,83%, poi L'Aquila con 54,70, poi Teramo con 53,07 e infine Chieti con 50,17.

In questo momento sono in corsa gli scrutini e, ancora se è molto presto per dare risultati definitivi in quanto le sezioni scrutinate sono davvero poche, dai dati emersi finora sembrerebbe avvicinarsi una vittoria di Marco Marsilio.

La seconda proiezione vede Marsilio al 48%, Legnini al 29,5, Marcozzi al 21,7 e Flajani allo 0,8.

Importante il risultato delle lega che si attesterebbe al 27%, Forza Italia e PD circa al 10% e il M5S al 20.

Nel comitato elettorale di Marsilio è già arrivata Giorgia Meloni che ha lasciato una prima dichiarazione dicendo di essere orgogliosa del candidato di Fratelli D'Italia della coesione e del lavoro svolto.