Le congratulazioni di Patriciello per la vittoria di Marsilio

“La vittoria di Marco Marsilio è una buona notizia per l’Abruzzo. Ha vinto un progetto e un programma concreto, un’idea nuova di politica per il territorio. Ma soprattutto ha vinto il centrodestra che si è presentato unito e compatto all’appuntamento elettorale, un modello che mi auguro possa ripetersi presto anche sul piano governativo. Al neo Presidente Marsilio il mio più caloroso augurio di buon lavoro e le congratulazioni per il modo in cui ha brillantemente condotto la sua campagna elettorale. Sono certo che saprà rimettere l’Abruzzo sul binario giusto in tempi rapidi, favorendo la crescita e lo sviluppo di tutta la regione.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Partito Popolare Europeo, nel commentare il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo e la vittoria di Marco Marsilio.