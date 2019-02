Il commento di Cristiano Vignali di Abruzzo Tourism sulle elezioni regionali

Sull'esito delle elezioni regionali il commento a caldo del Presidente dell'Associazione Abruzzo Tourism, il giornalista Cristiano Vignali:

"Faccio i migliori auguri a Marco Marsilio, neo Presidente della Regione Abruzzo. Spero che sia il Presidente di tutti e non solo di una parte. La Lega, è primo Partito grazie a Salvini, anche se in Abruzzo il Carroccio a livello di organizzazione e programmazione politica deve ancora migliorare. I miei complimenti vanno ai candidati, ai dirigenti e ai militanti delle liste del centrosinistra che hanno dimostrato di saper fare politica, perché hanno ottenuto circa il 30% dei consensi in una situazione difficilissima, scavalcando nettamente il Cinque Stelle. Ai Cinque Stelle dico che i temi nazionali non bastano per vincere a livello locale, ci vogliono candidature forti sul territorio e una migliore organizzazione politica".