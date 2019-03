Giunta regionale, la Lega ha già commissariato Marsilio

"La Lega in Abruzzo fa il pieno di assessorati, dimostrando che il vero e solo uomo al comando sarà Bellachioma e che, di fatto, la Lega ha già commissariato Marsilio". Con queste parole Renzo Di Sabatino, Segretario regionale del Pd Abruzzo, interviene per commentare la composizione della nuova giunta regionale.

"Dopo quasi un mese dalle elezioni – aggiunge Di Sabatino – stamattina il centrodestra sembra aver trovato la quadra sulla composizione della giunta della Regione Abruzzo. La Lega ha imposto quattro assessorati e la vicepresidenza della giunta per sé, lasciando le briciole agli altri e zero all'unico movimento civico in coalizione. Non è stato rispettato alcun equilibrio, come dichiarato da Marsilio, bensì, come primo atto, il nuovo presidente si è piegato ai diktat di un partito, che ha la forza nel suo leader nazionale.

Ci auguriamo che, almeno per quanto riguarda l'agenda delle priorità per la nostra regione, le decisioni vengano prese nell'interesse dell'Abruzzo e non se piacciono o meno alla Lega, forte della maggioranza assoluta in giunta.

A tal proposito, attendiamo di conoscere la posizione del nuovo governo regionale sulla richiesta di autonomia avanzata dalle regioni del nord".