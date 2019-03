Elezioni 2019 Montesilvano, Luigi Marchegiani è il commissario elettorale di Fratelli d'Italia

Il coordinatore provinciale di Pescara, Stefano Cardelli, ha provveduto a nominare Luigi Marchegiani, commissario elettorale per il Comune di Montesilvano in vista delle prossime elezioni Amministrative di maggio.

"Dopo l'ottimo risultato in provincia di Pescara per la competizione delle regionali – ha spiegato Cardelli – in cui Fratelli d'Italia ha visto eleggere consigliere Guerino Testa, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita con l'inserimento di amministratori e nuove figure capaci, super partes e inclusive per permettere al nostro partito di confermarsi e di affermarsi con costanza sul territorio.

Luigi Marchegiani è stato assessore a Montesilvano, capogruppo del Pdl e ha sempre lavorato per il bene del suo territorio. Sono certo che farà un ottimo lavoro per stilare una lista all'altezza delle aspettative che i cittadini di Montesilvano ripongono nello specifico nel nostro partito, e in maniera più ampia nella coalizione di centrodestra".