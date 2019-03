Prende vita l’associazione ReteAbruzzo: promozione sociale e servizi

Apre definitivamente i battenti l'associazione culturale, di promozione sociale e di offerta servizi "ReteAbruzzo". Il sodalizio, costituitosi nello scorso mese di settembre con l’obiettivo di mettere insieme forze e capacità delle associazioni cittadine, ambientaliste e le realtà sociali abruzzesi, celebrò il suo primo evento pubblico, per altro fortemente partecipato, il 26 ottobre 2018, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, con un incontro-dibattito dal titolo "Futuro. Una visione per l'Abruzzo".

Nella riunione di mercoledì scorso sono stati eletti i vertici nelle figure di Mario Mazzocca quale Presidente dell'Associazione e Silvio De Lutiis Vice Presidente.

«Pensiamo che oggi sia necessario rimboccarsi le maniche ed impegnarsi in prima persona per riconnettere il tessuto sociale della nostra regione a partire da chi subisce sulla propria pelle gli effetti negativi della crisi economica», è il loro primo commento.

«L'associazione Rete Abruzzo - continuano Mazzocca e De Lutiis - che ha tra i suoi obiettivi la promozione culturale, sociale e ambientale della comunità, mette in rete molte realtà del territorio abruzzese affrontando le tematiche territoriali in un rapporto di simbiosi con una visione regionale e nazionale. Il nostro intento è di rapportarci con le amministrazioni locali, provinciali e regionali e con tutte le associazioni di categoria che riguardano i singoli interessi. Inoltre, l'associazione vuole continuare nell’attività di ascolto in tutto il territorio regionale, organizzando dei punti di incontro per interfacciarsi direttamente con i cittadini e aiutarli nella soluzione dei loro problemi».

L'associazione si sta progressivamente dotando di una serie di professionisti con cui interloquire per offrire un supporto tecnico-amministrativo anche mediante la prestazione di servizi professionali riguardo l'accesso al credito per le imprese e le famiglie, le presentazioni di domande di pensione, le singole pratiche per il reddito di cittadinanza, Isee, domande di pensioni, Naspi, ecc.

ReteAbruzzo, inoltre, ha già avviato delle collaborazioni con professionisti che si occupano del settore inerente problematiche bancarie delle imprese e del mondo dell’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, oltre che per tutti quei servizi inerenti l'adesione a bandi di incentivazione sia di livello regionale che europeo nei vari settori di attività.

“ReteAbruzzo – dichiara Mazzocca – è nata dalla voglia di utilità per l’intera costellazione delle soggettività resistenti. Da troppo tempo la sinistra non risponde a questo appello ed è innegabile come la stessa abbia perso credibilità in nome di un’unità concepita male e che ha indotto i nostri elettori a rivolgersi ad altre forze politiche. Dobbiamo tornare alla riaffermazione di principi basilari della sinistra come il lavoro, la tutela delle fasce più deboli, il sociale ed il rispetto dei diritti umani”.

«In definitiva - conclude De Lutiis - l'associazione si accinge a costruire una rete di punti di ascolto capace di dialogare direttamente con cittadini (lavoratori, precari, disoccupati) e imprese, e supportare le loro esigenze a 360 gradi».