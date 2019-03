Sinistra Italiana, Pierpaolo Di Brigida è il nuovo segretario provinciale di Pescara

Al termine dell'assemblea provinciale di Sinistra Italiana in cui si sono affrontate le prossime scadenze elettorali,sia le Europee sia le amministrative che porteranno al voto Pescara ma anche comuni importanti come Montesilvano e Città Sant'Angelo, è stato eletto all'unanimità Pierpaolo di Brigida come nuovo segretario provinciale di SI Pescara.

Pierpaolo Di Brigida, ha 33 anni e svolge la professione di tecnico in un'azienda di elettronica, già segretario di sezione e provinciale dei Comunisti italiani; dal 2014 consigliere comunale a Città Sant'Angelo

"Sono molto soddisfatto perché continua il processo di rinnovamento del nostro partito, Pierpaolo nonostante la giovane età ha già alle spalle anni di militanza e attivismo in associazioni e nel partito. Senza contare poi l'importante lavoro istituzionale svolto come consigliere comunale a Città Sant'Angelo. Sono sicuro che questa sia la direzione giusta e siamo in ottime mani. Faccio il mio più sincero in bocca al lupo per questo nuovo incarico a Pierpaolo", afferma Daniele Licheri, Segretario Regionale di Si Abruzzo.

Queste le prime parola del neo eletto segretario Di Brigida: "Ringrazio i compagni per questa mia elezione a segretario provinciale di Sinistra italiana. Sarà mia intenzione continuare il lavoro di radicamento di Sinistra italiana e di ricostruzione di una sinistra forte ed organizzata. Le europee e le comunali segneranno un punto di svolta per la nostra visione del mondo per questo metteremo in campo tutte le nostre energie per fermare l'avanzata delle destre, ora più che mai, pericolose per la tenuta democratica del nostro paese."