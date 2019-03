Prenderà il via domani sabato 23 marzo per proseguire domenica 24 marzo il "Programma in MoVimento", il percorso che vedrà il candidato sindaco del M5S Pescara, Erika Alessandrini, attraversare la città per incontrare abitanti, grandi e piccini, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori e costruire con loro il programma che porterà alla visione di una nuova Pescara. Una città che risponda ai bisogni e ai diritti dei suoi abitanti.

"La partecipazione è uno dei valori fondanti del MoVimento 5 Stelle e una delle caratteristiche che ha contraddistinto in cinque anni la nostra attività in Consiglio comunale - ricorda il candidato sindaco M5S Erika Alessandrini - Anche questa volta vogliamo intraprendere un percorso condiviso con i cittadini per immaginare insieme la Pescara di domani. Vogliamo esaminare i problemi, le necessità, le priorità, quartiere per quartiere, strada per strada. E vogliamo coinvolgere tutti i cittadini che desiderano impegnarsi portando le loro esperienze e le loro conoscenze nel grande progetto della nostra Nuova Pescara".

Le prime due tappe di Programma in MoVimento

L'appuntamento per i cittadini è per domani, sabato 23 marzo alle ore 16.00 in piazza Marino di Resta, per proseguire lungo San Silvestro spiaggia e arrivare alle 18.00 al Villaggio Alcyone. Seconda tappa domenica mattina. Appuntamento alle ore 10.00 in piazza Le Laudi, per proseguire lungo il quartiere della Pineta e il lungomare per arrivare intorno alle 12.30 in Piazza Salotto.

Per conoscere in tempo reale la posizione del gruppo "In Movimento" basterà seguire la pagina Facebook del candidato sindaco Erika Alessandrini.