Da ieri Marcello Antonelli è passato ufficialmente alla Lega

“Il Consigliere comunale Marcello Antonelli è ufficialmente entrato a far parte del gruppo della Lega a partire dalla data odierna”.

Lo ha comunicato ieri il Commissario provinciale della Lega Gianfranco Giuliante.

“Siamo certi – ha proseguito il Commissario Giuliante – che l’ingresso di Antonelli rafforzerà ulteriormente all’interno del Comune di Pescara l’incisività dell’azione politica portata avanti dal capogruppo Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale. Antonelli porterà con sé un importante bagaglio di esperienza, determinazione, know how e rigore, una presenza dunque fondamentale nel momento cruciale che ci prepariamo a vivere con le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale, quando bisognerà mettere in campo tutte le nostre forze migliori per restituire a Pescara un’Amministrazione capace, efficace ed efficiente dopo cinque anni vissuti dalla città in caduta libera. Al consigliere Antonelli va il benvenuto del Partito e di tutte le sue articolazioni sul territorio”.