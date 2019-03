Il M5S disegna con i cittadini la nuova Pescara. Ecco gli appuntamenti del weekend

Quartiere per quartiere per incontrare abitanti, commercianti, piccoli imprenditori e costruire con loro il programma che porterà a disegnare la nuova Pescara. Prosegue così Programma in MoVimento, il percorso ideato dal MoVimento 5 Stelle Pescara per progettare una città che risponda ai bisogni e diritti dei suoi abitanti.

Il candidato sindaco del M5S Pescara Erika Alessandrini sarà sabato 30 marzo dalle ore 10.00 nel quartiere di San Donato e dalle ore 16.00 a Fontanelle. Domenica 31 marzo sarà invece dalle ore 10.00 nella zona porto e dalle ore 16.00 lungo la riviera nord.

"Durante lo scorso fine settimana abbiamo percorso i quartieri di San Silvestro spiaggia, Villaggio Alcyone e Pineta - ricorda ilcandidato sindaco M5S Erika Alessandrini - Abbiamo esaminato le principali criticità e i bisogni più rilevanti con i tantissimi cittadini che ci hanno accolto ed accompagnato durante il percorso. È sempre proficuo ed entusiasmante ascoltare e confrontarsi con chi ha a cuore la propria città, con chi si sente deluso dall'attuale politica ma ha ancora una speranza, con chi sente che ancora un cambiamento è possibile. E noi, come Movimento 5Stelle, custodiremo la fiducia che continuano a dimostrarci."

Come incontrare il candidato sindaco M5S Erika Alessandrini

L'appuntamento per sabato 30 marzo è alle ore 10.00 in via Rio Sparto presso la Chiesa di S. Gabriele per proseguire nel quartiere di San Donato. Il pomeriggio partenza alle ore 16.00 all'angolo tra via Tiburtina e via Fontanelle per proseguire nel quartiere di Fontanelle e via Caduti per Servizio. Domenica 31 marzo appuntamento alle ore 10.00 al porto di Pescara presso la statua della Madonnina per proseguire sul lungomare verso il centro. Il pomeriggio partenza alle ore 16.00 dalla Nave di Cascella per proseguire lungo la riviera nord.

Per conoscere la posizione del gruppo "in MoVimento" basterà seguire la pagina Facebook del candidato sindaco Erika Alessandrini.