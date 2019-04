Vincenzo Serraiocco nuovo segretario di UDC Pescara

Nuove adesioni al progetto politico portato avanti dall'Unione di Centro in Abruzzo, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 26 maggio in diversi importanti centri della regione, fra cui Pescara.

E proprio in vista dell'appuntamento che riguarderà il capoluogo adriatico, è stata presentata questa mattina a Pescara, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, la candidatura alle comunali del 26 maggio, con il Gruppo Consiliare dell'Udc, dell'ex assessore al Comune di Pescara Vincenzo Serraiocco, candidato alle ultime Regionali con Forza Italia con cui ha ottenuto oltre mille preferenze. Per l'occasione sono stati presentati alla stampa anche i nuovi segretari provinciale e cittadino e vice del partito.

Nuovo segretario cittadino è stato nominato Vincenzo Serraiocco. Vice è stato nominato Stefano Pupparo, mentre Andrea Colalongo è stato nominato responsabile dei rapporti con gli enti locali.

Il segretario regionale dell'Udc Enrico Di Giuseppantonio, nel manifestare la sua soddisfazione ha spiegato come

"è in atto il rilancio del nostro partito a Pescara che rappresenta un centro nevralgico e che deve essere grazie anche al lavoro di amministratori validi come quelli che ha messo in campo l'Udc. Oggi abbiamo dichiarato il sostegno pieno, chiaro e convinto a Carlo Masci per la sua candidatura e abbiamo ricostruito la casa dei moderati in questa città. Una casa che ha servito con impegno, tenacia e lavoro questa città. Sono tornati a casa per candidarsi con l'Udc molti amici e sarà una lista, sono convinto, che darà una spinta determinante alla vittoria di Carlo Masci alle elezioni del prossimo 26 maggio".

Il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli: