Elezioni amministrative 2019 a Pescara, domani inaugurazione del comitato di Carlo Costantini

Prima iniziativa pubblica per il candidato sindaco di Pescara Carlo Costantini, con il suo polo civico "Faremo grande Pescara".

Domani, sabato 6 aprile, l'inaugurazione del comitato elettorale.

L'appuntamento è alle ore 11.15 in via Carducci, angolo via Parini, nella sede storica del comitato "Pescara-Montesilvano-Spoltore" per il referendum sulla fusione tra i tre comuni.