Salle, Davide Morante si candida a sindaco alle prossime amministrative

"Dopo diversi incontri svolti ascoltando la cittadinanza, voglio annunciare pubblicamente, con la passione di sempre, la mia candidatura a Sindaco di Salle ".

Lo ha affermato Davide Morante, durante l'incontro pubblico di sabato 6 aprile presso il Centro giovani I. Colangelo.

"Ho accettato dopo un lungo periodo di riflessione, ma oggi credo che siano maturi i tempi per attuare un cambiamento reale e concreto. Il nostro è un paese meraviglioso che merita una amministrazione comunale dinamica e aperta, che dovrà contraddistinguersi nello stile e nella capacità di confrontarsi con i cittadini, nel guardare al futuro senza limitarsi ad una gestione passiva".