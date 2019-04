Elezioni amministrative 2019 di Pescara, Marinella Sclocco è la candidata del centro sinistra

E' l'ex assessore regionale Marinella Sclocco il nome scelto dal centro sinistra come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Pescara che si terranno a maggio.

Il nome è venuto fuori in una riunione tra i vertici del PD e le altre forze della coalizione che hanno così commentato la scelta:

Renzo di Sabatino - PD Abruzzo

Stamattina abbiamo partecipato al tavolo di coalizione del centro-sinistra di Pescara per definire la candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Siamo molto soddisfatti che dopo aver chiesto ripetutamente di trovare una chiara figura di discontinuità che potesse essere figura centrale di un progetto chiaro per la città di Pescara, siamo riusciti a convergere su Marinella Sclocco come figura unitaria dell'intera coalizione.

La sua storia politica e la sua esperienza amministrativa possono essere messe in modo proficuo a disposizione dell'intera collettività e crediamo sia la persona giusta per provare ad arginare l'onda nera che ha gia travolto la Regione Abruzzo alle ultime elezioni.



Per evitare che la Lega e il centro-destra mettano le mani su Pescara serve chiarezza sull'idea di città da portare avanti, e Marinella Sclocco è la persona più adatta ad interpretare questa nuova fase per la sua storia politica e per la capacità di ascolto e dialogo con la cittadinanza che ha sempre dimostrato.



Siamo convinti che lei sia la persona giusta per parlare ai tanti e alle tante che si aspettano un cambio di marcia.



Per ultimo, ma non certo per importanza, ci preme sottolineare come finalmente il centro sinistra per la la prima volta ha il coraggio di candidare una donna alla guida della città più grande d'Abruzzo.



E in un periodo storico come questo è anch'esso un segnale importante.