Comunali 2019, avvio della campagna elettorale di Simone D'Angelo

Appuntamento mercoledì 24 aprile dalle ore 19.00, nel comitato elettorale di Carlo Masci in viale Bovio, 77 (di fronte al Conservatorio), per l’avvio della campagna elettorale di Simone D'Angelo. Insieme alla candidata Miriana Di Febo, incontrerà i cittadini per condividere il proprio programma elettorale e discutere di idee e progetti per una nuova Pescara. All'incontro presiede il candidato sindaco Carlo Masci.

Simone D’Angelo, 29 anni, presidente Endas Abruzzo, è candidato al consiglio Comunale di Pescara per le elezioni del 26 maggio, con la lista Pescara futura per Carlo Masci sindaco.