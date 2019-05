Elezioni a Pescara. Alessandro D'Alonzo si racconta a Pescara Live

Alessandro D'Alonzo, candidato consigliere comunale di Forza Italia e Coordinatore regionale dei Giovani, ha risposto alle domande di Nello Simonelli di Pescara Live.

“Alessandro, parlaci un po’ di te. Chi sei, cosa fai e perchè ti candidi come consigliere comunale in vista delle Amministrative del 26 maggio”

“Chi sono e cosa faccio…sono un ragazzo nato e cresciuto a Pescara 34 anni fa, follemente innamorato di questa città. Con mio fratello, sono socio di un’agenzia di rappresentanze, il che mi permette di vivere la realtà delle bistrattate partite IVA. Sono uno scout da quando ero bambino ed un arbitro di calcio”

“Perchè mi candido come consigliere…perchè concepisco l’attività politica come servizio per la collettività. Per questo, senza timori ma con la voglia di dare il mio apporto alla città, mi sono messo in gioco per Pescara, dopo oltre un decennio di militanza giovanile in Forza Italia, di cui oggi sono Coordinatore regionale dei Giovani.Sento di avere entusiasmo, energia e professionalità: sono determinato, so cosa mi attende e so che voglio mettermi al servizio dei miei concittadini!”