Carlo Masci è il nuovo sindaco di Pescara.

I dati non sono ancora definitivi, mancano 19 sezioni, ma il candidato del centro destra con il 51% delle preferenze ha superato la quota che gli ha permesso di vincere al primo turno ed evitare il ballottaggio con Marinella Sclocco.

Masci, ai microfoni di rete 8, ha dichiarato di mettersi subito al lavoro anche in vista dalla stagione estiva in arrivo. A tal proposito Masci ha dichiarato di sentire gli ormai ex assessori per verificare cosa è già stato organizzato.

Masci, avvocato di professione, è nel mondo della politica da diversi anni, è consigliere comunale di Forza Italia ed è già stato candidato sindaco nel 2002.