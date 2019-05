Elezioni dei sindaci in provincia di Pescara

In provincia di Pescara ieri si è votato per eleggere 19 nuovi sindaci in altrettanti Comuni.

Guarda i dati delle elezioni sindaco di Pescara.

Montesilvano - Ottavio De Martinis è in vantaggio e quasi sicuramente sarà sindaco dato che con 16 sezioni scrutinate su 52 si trova al 67,16%.

Città Sant'Angelo - Matteo Perazzetti è il nuoco sindaco con 4346 voti par al 54,01%

Dati definitivi 17 su 19. Ecco tutti i dati: