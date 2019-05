Gli auguri di Angelica Bianco (DC) a Carlo Masci

Già in tarda serata si festeggiava in tutto il centro destra l'elezione del sindaco Carlo Masci.

Continua dicendo

"abbiamo migliorato il nostro risultato alle comunali portando al 3.36% rispetto alle regionali di febbraio 2019 in cui avevamo raggiunto il 3%. Uno 0,36% in più, merito del grande impegno dei candidati e dell'ormai sindaco Avv.Masci che ha davvero lavorato col cuore tra la gente in una campagna elettorale memorabile.

Soddisfazione anche per la rielezione del segretario regionale UDC, Enrico di Giuseppantonio,rieletto Sindaco di Fossacesia.

I miei auguri giungano al neoeletto della lista Udc Dc Pescara domani, Massimiliano Pignoli che con ben 822 voti entra in consiglio comunale a pieno titolo. Era ora di cambiar pagina,iniziamo a riscrivere insieme una nuova pagina di storia pescarese". Chiosa Angelica Bianco