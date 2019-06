Approvato lo statuto e sottoscritta l'associazione Coalizione Civica per Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Coalizione Civica per Pescara"non si ferma. Dopo il passaggio elettorale nasce l'associazione politica. Nella giornata di ieri è stato approvato statuto e sottoscritto l'atto di costituzione.

I soci promotori ancora una volta hanno rispettato la parità di genere nominando presidenti dell'associazione Stefano Civitarese e Letizia D'Alberto.

Dichiarano Letizia D'Alberto e Stefano Civitarese, neo eletti: " Siamo entusiasti di portare avanti questo progetto di Coalizione Civica per Pescara. Un progetto ambizioso e innovativo. Ci adopereremo per mettere al servizio della città conoscenze e buone pratiche al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini".

A coordinare l'assemblea dei soci Alessandra Rossi e Mario Collevecchio.

Lo scopo dell'associazione è quello di incidere nella vita pubblica dell'area metropolitana di Pescara elaborando e praticando progetti politici per il governo del territorio. Linee guida ancora una volta Ambiente e Diritti. Il metodo scelto è quello della partecipazione dei cittadini attraverso gruppi di lavoro tematici e territoriali. A stretto giro sarà indetta un'assemblea pubblica di presentazione del progetto e tesseramento soci. Per la trasparenza i costituenti hanno deciso di pubblicare gli atti associativi , non appena saranno registrati, sul proprio sito (www.coalizionecivicapescara.it)