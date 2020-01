Pescara, componenti Futura Abruzzo con il consigliere comunale Di Iacovo aderiscono al Pd

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi a Pescara è stata annunciata l'adesione di molto componenti dell'associazione "Futura Abruzzo" al Partito Democratico. Tra gli aderenti anche il consigliere comunale di Pescara Giovanni Di Iacovo. Sono intervenuti tra gli altri in conferenza stampa Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale Pd, e il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina.



Furfaro sottolinea "l'importanza di un passaggio che ci vede rafforzati nella più popolosa città d'Abruzzo. È un segnale importante, nel momento in cui il segretario nazionale Zingaretti ha inaugurato di fatto un percorso che vedrà un partito sempre più aperto, dinamico, inclusivo rispetto ai temi, ai corpi intermedi, ai gruppi e alle articolazioni della società che possono darci linfa, proposte, contributi".



Il segretario Fina esprime "soddisfazione per un Pd che si espande e si rafforza. Il segnale di una ritrovata attrattività. Sta a noi ora fare tesoro e continuare a valorizzare questo percorso".