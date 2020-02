Nicola Maiale alla segreteria PD della Provincia di Pescara?

L'area liberaldemocratica che fa capo ad Enzo Bianco, forte del sostegno dei diversi circoli sul territorio, tre nella sola città di Pescara, ha scelto di sostenere la candidatura a segretario provinciale del giovane Nicola Maiale.

Il Vice Segretario Nazionale con la delega ai circoli, il pianellese Loris Di Giovanni, nel ricordare che "LiberalPD non è una corrente, ma un think tank del partito, un'associazione riconosciuta dallo statuto nazionale che trae ispirazione dalla tradizione culturale della democrazia europea e dall'elaborazione del riformismo democratico", aggiunge che " tra i due contendenti, entrambi validi e preparati, abbiamo scelto Nicola perché ci è piaciuta la sua idea di ricostruire dal basso una comunità politica più aperta ai movimenti e alla società civile.

C'è bisogno di un'aria nuova che porti ad una fase di ascolto per prestare attenzione a ciò che avviene nei territori, di un luogo di confronto più ampio nel quale mettere le idee a disposizione del partito, che in sostanza è il compito che i Liberalpd si sono dati sin dalla loro fondazione, che coincide con la nascita del Partito Democratico. I LibDem auspicano in queste settimane un confronto serrato ma sereno, con persone che si confrontano sui contenuti e non sulle polemiche".