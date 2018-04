Lunghe code al CUP di Pescara, il nuovo sistema è un fallimento

“Non c’è pace per il Centro Unico di Prenotazione dell’ospedale civile di Pescara: a un mese esatto dall’entrata in vigore del nuovo sistema informatico per la prenotazione e il pagamento di esami e visite, continuano le code e le proteste degli utenti. Alle 11.40 di questa mattina erano ben 113 gli utenti in fila per tentare di prenotare una prestazione o anche per pagare il ticket di un’attività ambulatoriale; 35 gli utenti in attesa per la certificazione dell’esenzione.

In altre parole, il sistema 3.0 della gestione del Cup annunciata con toni trionfalistici dal Direttore Generale Mancini si è rivelato un autentico fallimento, su cui però l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ chiede chiarimenti. Vogliamo sapere quanto è costata la nuova rete alla Asl, ovvero ai pescaresi, e perché a un mese dalla sua messa in funzione si continuano a registrare disservizi inaccettabili e ingiustificabili. E torniamo a chiedere la convocazione del manager Mancini in Commissione Sanità al Comune di Pescara oltre che un vertice del Comitato ristretto dei sindaci”.