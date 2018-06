Intossicazione nelle mense di Pescara, ecco di chi è la 'colpa'

Il batterio che ha causato oltre centinaia di intossicazioni tra bambini e adulti nelle scuole di Pescara non è Salmonella come più volte detto nei giorni scorsi.

La colpa è di un batterio della famiglia Campylobacter e si trasmette attraverso carni crude non trattate oppure carni poco cotte. I dati arrivano dagli esami della Asl effettuati sui cibi serviti nelle mense scolastiche nell'ultima settimana.

La carne di pollo è quella che rischia di provocare maggiori problemi e la contaminazione non deve arrivare necessariamente dal consumo della carne, in quanto il batterio muore con la cottura, ma può avvenire anche dal contatto con posate, taglieri e altri strumenti di preparazione che poi vengono usati per preparare anche altri piatti crudi o poco cotti (ad esempio insalate o per tagliare pane ecc).

La gastroenterite si risolve spontaneamente e in alcuni casi più gravi in cui provoca febbre alta, diarrea grave o emorragica si tratta con reintegrazione dei fluidi e degli elettroliti persi con la diarrea e terapia antibiotica.