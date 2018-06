Il sindaco non risponde alla città e in commissione sanità non ha proferito parola

commenta la capogruppo M5S Enrica Sabatini.

Il direttore dell'ASL ha illustrato lo stato attuale e che vede i NAS impegnati nel comprendere le cause che avrebbero determinato questa situazione. In commissione é emerso che la diffusione del campylobacter sarebbe avvenuta presumibilmente attraverso il cibo, ma i risultati delle indagini diranno con certezza cosa è accaduto realmente.

«Durante la commissione, molto partecipata con diversi giornalisti e genitori preoccupati di capire cosa stia succedendo, abbiamo richiesto espressamente al Presidente Natarelli di poter ascoltare il Sindaco sul tema» continua la capogruppo Sabatini. «ma il sindaco PD Alessandrini, nonché capo dell'amministrazione comunale ed autorità locale sanitaria, seduto all'angolo del tavolo, non ha proferito parola».

«E se è vero che come scriveva Watzlawich "non si può non comunicare"» conclude la capogruppo Sabatini «allora il suo silenzio è stato il messaggio più emblematico del dibattito».