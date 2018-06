Interrotti i lavori del nuovo pronto soccorso di Pescara. FDI chiede la commissione controllo e garanzia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I consiglieri FDI al comune di Pescara Guerino Testa, Alfredo Cremonese e Massimo Pastore, hanno chiesto con urgenza la convocazione della commissione Controllo e Garanzia per verificare le motivazioni per le quali sono stati interrotti i lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara.

Era stato firmato il 2 febbraio scorso l'accordo di programma fra Comune e Asl sulla nuova viabilità interna ed esterna all'ospedale dal sindaco Marco Alessandrini e dal manager della Asl Armando Mancini: obiettivo era coordinare i lavori della viabilità e di stabilire ruoli, fasi e tempi delle realizzazioni da parte degli Enti.

Il Comune avrebbe dovuto occuparsi della sistemazione della rotatoria di via Fonte Romana direttamente connessa al nuovo pronto soccorso e della viabilità interna all'ospedale, mentre le opere interne liquidate al Comune dalla Asl.

Visto l'improvviso stop chiediamo, data la rilevanza pubblica e sociale del problema, quali siano le motivazioni della sospensione dei lavori e i tempi di ripristino e di chiusura degli stessi.