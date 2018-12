Un taxi colorato con i clown accompagna i bambini a fare le cure

Regalare sorrisi e allegria ai piccoli pazienti dell'ospedale "Santo Spirito" e ai loro genitori e condurli a bordo di un taxi colorato e divertente alle cure. E' nato con questo obiettivo "Un Ospedale a Colori", il progetto realizzato in coprogettazione nel Piano Sociale d'ambito distrettuale ECAD 15 - Comune di Pescara, dall'associazione WillClown Pescara" (capofila), dall'Associazione Genitori Pescara (partner) e da Cerri Giocattoli (partner privato). Il resoconto dell'attività svolta fino ad oggi nell'ambito del progetto è stata illustrata stamani in sala giunta dall'assessore alle Politiche sociali, Antonella Allegrino, da Valeria Pellicciaro e Antonella Consilvio, rispettivamente coordinatrice e vice presidente di WillClown, Monica Ventura, coordinatrice del progetto, Manuela Francini, presidente dell'AGE, alla presenza di Maria Rita Di Giambattista, assistente sociale area minori del Comune e di numerosi volontari. "Il progetto rientra nel servizio 'Bambini ospedalizzati' erogato nell'ambito dell'asse tematico 4 del Piano Sociale e cioè quello che prevede iniziative di sostegno alla genitorialità e alle famiglie - ha spiegato l'assessore Antonella Allegrino - Grazie alla preparazione e alla formazione dei volontari, i piccoli pazienti ricoverati in numerosi reparti riescono a vivere l'esperienza della malattia e del ricovero, a volte molto dura, restando bambini. Attraverso l'allegria e i giochi dei clown dottori, vivono meglio il rapporto con i medici e il personale infermieristico e affrontano le cure con più fiducia e un approccio psicologico positivo. Nell'ambito del progetto sono stati organizzati laboratori ludico espressivi, feste, un sportello di sostegno psicologico ai genitori e molte altre attività che hanno reso l'atmosfera dell'ospedale meno pesante. Parte anche il servizio del Taxi Clown, che renderà l'auto, destinata al trasporto dei bambini in ospedale, un po' 'pazza' e colorata, piena di oggetti buffi e pupazzi, in modo da trasformare il tragitto in un momento di gioco".

"Gli interventi dei clown dottori della WillClown Pescara e dei volontari dell'AGE interessano i reparti di Pediatria medica, Trapianti del midollo osseo, Oculistica pediatrica, Ambulatorio oculistico, Servizio vaccinazioni e altri che, eventualmente, ne facciano richiesta "a chiamata" e che ne esprimano l'esigenza - ha detto Valeria Pellicciaro- Il servizio è stato svolto dal 1 febbraio e continuerà fino alla conclusione dell'anno. Sono stati effettuati interventi distribuiti dal lunedì al sabato con attività articolate nel seguente modo: 3.500 interventi con bambini ospedalizzati, direttamente nei reparti, stanza per stanza; interventi di sostegno pratico ai genitori per la gestione dei bambini, con eventuale aiuto e sostegno ai genitori nell'assistenza dei bambini; 20 laboratori espressivi ludico ricreativi, di varia natura, musicoterapia, yoga della risata, gioco-teatro, lettura, emozioni positive; 5 feste a tema durante l'anno con il coinvolgimento di figure particolari come maghi, burattinai, lettori, attori , teatro, ecc. organizzate in collaborazione tra i due partner; 2 collaborazioni con l'Associazione Progetto Noemi in occasione della Pasqua e del Natale; lo Sportello di sostegno psicologico per genitori e familiari, con cadenza periodica per un totale di 18 aperture; corso di sostegno per genitori organizzato in 5 incontri di 2 ore ciascuno; corso di aggiornamento e formazione per i volontari coinvolti nel progetto, della durata di 10 ore, suddivise in 5 incontri da 2 ore ciascuno; riunioni bimestrali di supervisione, confronto e sostegno emotivo per i volontari organizzati dal Comitato tecnico scientifico e, in particolare ,dal coordinatore; riunioni di Decompressione emotiva (RDE) finalizzate a rielaborare vissuti emotivi dei clown dottori relativi a particolari situazioni di emergenza o di alto impatto emotivo"

"Le nostre volontarie sono tutte impegnate oggi a fare pacchetti regalo - ha aggiunto Manuela Francini - Domani, infatti, Babbo Natale farà una sorpresa ai bambini ricoverati in Pediatria portando loro doni e sorrisi. Anche questa è un'attività prevista dal progetto".

Preannunciata anche l'attivazione, entro il mese di gennaio, del Taxi Clown: un'automobile ricevuta in donazione, trasformata, colorata e riempita di buffi oggetti.

"Due clown dottori si recano a casa dei bambini per accompagnarli in ospedale, insieme ai familiari, a bordo del Taxi Clown – ha spiegato Valeria Pellicciaro– Il viaggio verso l'ospedale, solitamente pieno di preoccupazione per il bambino, viene rasserenato dalla compagnia dei nostri volontari e dall'uso di giochi e pupazzi. Ma saremo aperti anche ad altre richieste per bambini che hanno situazioni particolari. Il numero da chiamare è il 3920360534".

"Sono emozionata perché è un altro pezzetto del puzzle che WillClown ha messo nel suo quadro progettuale - ha aggiunto Antonella Consilvio- Questo taxi vuole cercare di rallegrare e siamo certi che lo farà. Il ricovero è traumatico per tutti figuriamoci per un bambino"

Una volta usciti dall'ospedale, dopo terapie o lunghe degenze, il Taxi Clown si rimette moto e riaccompagna i bimbi a casa, aiutandoli a tornare alla normalità senza traumi.